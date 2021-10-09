Санкт-Петербург
Профиль пользователя Ksenia888
О себе
Привет! Меня зовут Ксения, мне 21,хочу найти друзей 🫡
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
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