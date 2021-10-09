Домохозяйка, люблю выпить и веселые (возможно крысиные😄)разговоры , ведь только женщины понимают друг друга, сторонница черного юмора, хочется простого дружеского «пивка попить» ну вот что-то в этом стиле, и естественно обсудить всё и всех🫶🏼реалистично-объективно. Отношения есть, мой мужчина только будет рад, чтобы я наконец то слезла с его ушей( звучит интимно) но суть ясна🙂

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

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