Работаю в школе, в свободное время люблю погулять по парку или городу, сходить в новые места, просто приятно болтать. пишу стихи, читаю книги и фотографию (не профессионально) спорт присутствует, но не ЗОЖ.

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь

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