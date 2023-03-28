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Санкт-Петербург
Профиль пользователя krisVorozh

фото пользователя krisVorozh

О себе

всем привет) работаю в айти, люблю играть в настольные игры, путешествовать, недавно была в Карелии, есть кошка, совсем недавно переехала в Питер✊🏼

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 46 участников

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Подружиться и провести вместе время😃

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Weekend chill out

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей, т. к. недавно переехала в СПБ)

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя fatum

Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Arish_milash

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу)

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя 1Asy2

Санкт-Петербург → собрать компанию

Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя nikapusta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

найти бы друзей, компанию

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя ekkkaterina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для ярких летних воспоминаний

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marmelab

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь сходить развеется

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Qrri

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Polly_18

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя nlo_0

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

хочу словить общий вайб, поделиться любимыми мемами и фото

Откликнулись 2 участника

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