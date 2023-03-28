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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя krisVorozh
О себе
всем привет) работаю в айти, люблю играть в настольные игры, путешествовать, недавно была в Карелии, есть кошка, совсем недавно переехала в Питер✊🏼
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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