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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kristinkus

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода на концерт Princesse Angine 19.10

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

хочу общаться на любые интересные темы : о философии, психологии, об отношениях

Откликнулось 8 участников

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