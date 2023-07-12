Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kristin_00
О себе
Привет! Ищу друзей, т.к недавно переехала. Люблю смотреть фильмы, особенно ужасы. Хочу найти друга или компанию для уютных вечером с фильмом и вкусняшками, для прогулок в любое время, для походов в кафе, бар, в кальянные и в клуб. Короче, ищу друзей(желательно на долгую перспективу), чтобы искать приключения и весело проводить время.
P.S. Иногда в начале я могу чуть стесняться и быть не сильно общительной. Простите. И ещё ищу только друзей!
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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