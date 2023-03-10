Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kristi_13

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О себе

Хожу в кино и театр, в оперу и на балет, а еще на концерты инструментальной музыки и джаза

Люблю гулять и путешествовать

Профиль обновлён 28 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по весеннему Петербургу

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