Люблю путешествовать на мото. Люблю живое общение и людей. Не всех :D Люблю музыку. Люблю потусить. Курю. Бывает выпиваю. Люблю испанское вино и итальянскую кухню. Кавказкую кухню тоже не обхожу стороной.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Еду в Минск Брест на мото. Могу взять двойкой девочку до 55 кг.

Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Краснодар → Другое Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

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