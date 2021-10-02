Санкт-Петербург
Профиль пользователя Krasavchikov

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О себе

Люблю путешествовать на мото. Люблю живое общение и людей. Не всех :D Люблю музыку. Люблю потусить. Курю. Бывает выпиваю. Люблю испанское вино и итальянскую кухню. Кавказкую кухню тоже не обхожу стороной.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Еду в Минск Брест на мото. Могу взять двойкой девочку до 55 кг.

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться выпить гражданка спб

Санкт-Петербург → пообщаться

Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить пообщаться на В.О.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sunshine22
Краснодар → Другое

Тебя зовет сюда душа 💜 Пообщаемся если скучно.

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя PetrAtl
Санкт-Петербург → Другое

Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

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