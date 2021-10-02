Санкт-Петербург
Профиль пользователя Krasavchikov
О себе
Люблю путешествовать на мото. Люблю живое общение и людей. Не всех :D Люблю музыку. Люблю потусить. Курю. Бывает выпиваю. Люблю испанское вино и итальянскую кухню. Кавказкую кухню тоже не обхожу стороной.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
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События пользователя
Еду в Минск Брест на мото. Могу взять двойкой девочку до 55 кг.
Прогуляться выпить гражданка спб
Кому не спится по ночам
Выпить пообщаться на В.О.
Участие в других событиях
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