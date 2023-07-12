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Санкт-Петербург
Короче люблю открытых, простых, веселых людей. Собственно я такая и имеюсь)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kotyara
О себе
Короче люблю открытых, простых, веселых людей. Собственно я такая и имеюсь)
Я разносторонний человек м могу поддержать любую тему. Игроманка, лучший мастер по маникюру😅 диджей)
Так же могу быть твоим личным психологом после бокала вина, а лучше всего банки пива🫶
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь
Не нравится:
Участие в других событиях
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