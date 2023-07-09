Посещаю Музыкальные фестивали, хожу в баню) сейчас активно занимаюсь благоустройством своего дома и участка) у кого есть идеи по ландшафтному дизайну участка или оформлению газона- буду рада принять совет) так же можем собраться у меня на шашлыки) no alcohol. Если у вас дети- это моя тема) мои сын и дочь составят компанию )

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

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📺 Политика ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Москва → Другое Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

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