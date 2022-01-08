Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kote209
О себе
Слушаю музыку
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу простого доброго общения..
Санкт-Петербург → Другое
С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам
Санкт-Петербург → Другое
Как на счёт по пивку?)
Санкт-Петербург → Другое
Насладиться выходными
Санкт-Петербург → Другое
Бар/1703 ждём всех
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по городу, поесть, поболтать
Санкт-Петербург → Другое
Айда на шашлыки в парк.
Санкт-Петербург → Другое
Прогулятся перекусить
Санкт-Петербург → Другое
Бильярд / боулинг
Санкт-Петербург → Другое
Покатать на роликах в Красносельском,Кировском рн.
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в Синий Пушкин
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю 4 августа поехать купаться на карьеры.
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