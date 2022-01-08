Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kote209

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фото #2 пользователя Kote209

О себе

Слушаю музыку

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

В Камчатку!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natasha.89
Санкт-Петербург → Другое

Ищу простого доброго общения..

маленькое фото пользователя Morkovka
Санкт-Петербург → Другое

С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

маленькое фото пользователя firefighter
Санкт-Петербург → Другое

Как на счёт по пивку?)

маленькое фото пользователя FosseGrim
Санкт-Петербург → Другое

Насладиться выходными

маленькое фото пользователя PivAss
Санкт-Петербург → Другое

Бар/1703 ждём всех

маленькое фото пользователя Yanoplanetyanka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

маленькое фото пользователя Valeriy33
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, поесть, поболтать

маленькое фото пользователя Headcrab60
Санкт-Петербург → Другое

Айда на шашлыки в парк.

маленькое фото пользователя Shavel
Санкт-Петербург → Другое

Прогулятся перекусить

маленькое фото пользователя Andrey535
Санкт-Петербург → Другое

Бильярд / боулинг

маленькое фото пользователя ArtemMih
Санкт-Петербург → Другое

Покатать на роликах в Красносельском,Кировском рн.

маленькое фото пользователя HardLink
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в Синий Пушкин

маленькое фото пользователя Avisfolker
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю 4 августа поехать купаться на карьеры.

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