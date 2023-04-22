Интересуюсь и занимаюсь развитием IT технологий в шоу-индустрии. Увлекаюсь музыкой (синтез, гитара) Регулярно выбираюсь на природу, в лес. Интересно общение с разносторонними, увлечёнными людьми. Творческой или Технической сферы.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.