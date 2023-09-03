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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Koss001

фото пользователя Koss001

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встретимся по пить кофе пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя daryaa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Уютная встреча для того, чтобы в комфортной обстановке познакомиться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя rina_loran

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давай находить интересные места вместе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Darya001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулось 11 участников

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