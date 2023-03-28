⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя koshkina
О себе
буду рада новым знакомствам) мы можем погулять, пофоткаться, пошопиться, посидеть в баре и просто хорошо провести время) также обожаю мини-путешествия на электричках по лен. области и кататься на лонгборде)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам