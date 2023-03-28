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Санкт-Петербург
Профиль пользователя koshkina

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О себе

буду рада новым знакомствам) мы можем погулять, пофоткаться, пошопиться, посидеть в баре и просто хорошо провести время) также обожаю мини-путешествия на электричках по лен. области и кататься на лонгборде)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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