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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kosch

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Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн😊 Поделиться радостью✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение для тех,кому надо отвлекаться от рутиной работы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Откликнулось 27 участников

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