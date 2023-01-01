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Санкт-Петербург
Профиль пользователя kortany

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О себе

Люблю музыку, занимаюсь эстрадным вокалом. Изучаю иностранные языки (🇰🇷🇪🇸🇵🇱), учусь рисовать, читаю книги, играю в визуальные новеллы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍿 Сходить в кино
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