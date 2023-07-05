Санкт-Петербург

Профиль пользователя Korchyganova

О себе Занимаюсь спортом ,работаю онлайн , люблю музыку . Люблю людей ,но не всех . Легко нахожу общий язык с любым , так же легко его теряю 😄

Была в сети сегодня

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