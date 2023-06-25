Санкт-Петербург
Профиль пользователя Konstantin_VAN

фото пользователя Konstantin_VAN
фото #2 пользователя Konstantin_VAN

О себе

Пишу музыку, делаю аранжировки, играю на гитарах, радуюсь своему коту.
Люблю слушать на виниле джаз, классику, блюз, а в целом слушаю разное, и современное и не очень.
Люблю бег.

Много читаю, сейчас увлёкся Ницше.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

маленькое фото пользователя Dean
Санкт-Петербург → Другое

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