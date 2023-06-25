Пишу музыку, делаю аранжировки, играю на гитарах, радуюсь своему коту. Люблю слушать на виниле джаз, классику, блюз, а в целом слушаю разное, и современное и не очень. Люблю бег. Много читаю, сейчас увлёкся Ницше.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

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