Занимаюсь стекловарением в научно-исследовательском центре. Я инженер-технолог. Работа занимает много времени в моей жизни. Люблю смотреть триллеры, мистику. Люблю белые ночи и ритм жизни Санкт-Петербурга. Ищу простого доброго общения с парнями или девчатами. Также хочется завести друзей, а если получится, то и встретить "того самого".

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика

Ставрополь → Другое Что вы сегодня поняли о себе, людях или о жизни?

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.