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Санкт-Петербург
Неплохо играю в настольный теннис и боулинг.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kleonika
О себе
Неплохо играю в настольный теннис и боулинг.
Есть шикарный кот))
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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