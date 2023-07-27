⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kleonika

фото пользователя Kleonika

О себе

Неплохо играю в настольный теннис и боулинг.
Есть шикарный кот))

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия💩 Шутки про говно💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя MarMikh
маленькое фото пользователя Generator
маленькое фото пользователя Ravana
маленькое фото пользователя Nastya232001
маленькое фото пользователя Kseniaa
маленькое фото пользователя Elizaveta22
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя Rozi
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя Marina666
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Ferisa14
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Caterina
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Generalosa
маленькое фото пользователя Hellenskin
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Bur4ik
маленькое фото пользователя nikmdw

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам