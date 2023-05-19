Санкт-Петербург
Профиль пользователя klasnuchiy
О себе
в спб недавно
хотелось бы найти друзей, с которыми можно погулять, поискать интересные места, потусить, поесть, поснимать тиктоки что ли…
нравятся люди, которые умеют слушать и слышать (сама такая же)
мизогины и мизогинки - прошу мимо
готова обсудить ваши (наши) детские травмы ))
романтические отношения не интересуют
🌿🪴
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
новые знакомства, компания
Новые знакомства это так прекрасно
Пофотографирую красиво тебя!
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Прогуляться
Найти подругу для общения и прогулок в Питере
Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)
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