Санкт-Петербург
Профиль пользователя klasnuchiy

фото пользователя klasnuchiy
фото #2 пользователя klasnuchiy
фото #3 пользователя klasnuchiy
фото #4 пользователя klasnuchiy
фото #5 пользователя klasnuchiy

О себе

в спб недавно
хотелось бы найти друзей, с которыми можно погулять, поискать интересные места, потусить, поесть, поснимать тиктоки что ли…
нравятся люди, которые умеют слушать и слышать (сама такая же)
мизогины и мизогинки - прошу мимо
готова обсудить ваши (наши) детские травмы ))
романтические отношения не интересуют
🌿🪴

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → собрать компанию

погулять, потусить, поесть, да что угодно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Olyaska
Санкт-Петербург → Другое

Найти подругу для общения и прогулок в Питере

маленькое фото пользователя Sanchez
Санкт-Петербург → Другое

Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.