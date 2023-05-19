в спб недавно хотелось бы найти друзей, с которыми можно погулять, поискать интересные места, потусить, поесть, поснимать тиктоки что ли… нравятся люди, которые умеют слушать и слышать (сама такая же) мизогины и мизогинки - прошу мимо готова обсудить ваши (наши) детские травмы )) романтические отношения не интересуют 🌿🪴

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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