О себе

Меня зовут Катя и мне 23 года. Я бы хотела найти хорошую компанию для прогулок в выходные, ведь в Питере так много красивых парков. Я люблю театр и мечтаю сходить в Мариинский, в также хочу сходить в Эрарту и попробовать сырники в Stim. Буду рада, если скрасите своей компанией.



Если сказать немного о себе, то я работаю как офисный планктончик, хожу в зал 2-3 раза в неделю и пытаюсь изучать Английский. Люблю смотреть сериалы и буду рада, если ты что-то мне посоветуешь!