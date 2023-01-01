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Санкт-Петербург
Меня зовут Катя и мне 23 года. Я бы хотела найти хорошую компанию для прогулок в выходные, ведь в Питере так много красивых парков. Я люблю театр и мечтаю сходить в Мариинский, в также хочу сходить в Эрарту и попробовать сырники в Stim. Буду рада, если скрасите своей компанией.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя k.kate.j
О себе
Меня зовут Катя и мне 23 года. Я бы хотела найти хорошую компанию для прогулок в выходные, ведь в Питере так много красивых парков. Я люблю театр и мечтаю сходить в Мариинский, в также хочу сходить в Эрарту и попробовать сырники в Stim. Буду рада, если скрасите своей компанией.
Если сказать немного о себе, то я работаю как офисный планктончик, хожу в зал 2-3 раза в неделю и пытаюсь изучать Английский. Люблю смотреть сериалы и буду рада, если ты что-то мне посоветуешь!
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
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