⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя k.kate.j

фото пользователя k.kate.j

О себе

Меня зовут Катя и мне 23 года. Я бы хотела найти хорошую компанию для прогулок в выходные, ведь в Питере так много красивых парков. Я люблю театр и мечтаю сходить в Мариинский, в также хочу сходить в Эрарту и попробовать сырники в Stim. Буду рада, если скрасите своей компанией.

Если сказать немного о себе, то я работаю как офисный планктончик, хожу в зал 2-3 раза в неделю и пытаюсь изучать Английский. Люблю смотреть сериалы и буду рада, если ты что-то мне посоветуешь!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем завтракать чем-то вкусным в выходные или просто прогуляемся?

маленькое фото пользователя EvgeniyS
маленькое фото пользователя Elvira0000
маленькое фото пользователя Ann777
маленькое фото пользователя Darya001
маленькое фото пользователя Victoria13
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 227 участников

маленькое фото пользователя ssonyush

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти подружку (родственную душу)

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя bgdnval

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Viona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по финскому заливу

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Marmelab

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь сходить развеется

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Alino4kago

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя ArtyomIsmaylov

Санкт-Петербург → другое

Это тестовое событие

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя zoya_vas
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Aspergilla13
маленькое фото пользователя Ivan07
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Anxel
маленькое фото пользователя Dr.SM
маленькое фото пользователя Lerik
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя anastasia2606
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Ksenia_Spb
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Mefedolly
маленькое фото пользователя Tyki
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
маленькое фото пользователя Aliina
маленькое фото пользователя Sargeroth
маленькое фото пользователя Alenalaz

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам