люблю погулять особенно на окраине города я была бы не против сходить на какие-нибудь тусовки, концерты ну и просто погулять побалдеть по району из музыки люблю русское cmh gspd lida три дня дождя ну и все в таком духе так же люблю ретро музыку 00х мой любимый сериал школа валерии гай германики (и ранетки)))))) я оч ценю и люблю весёлых открытых людей лёгких на подъем

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

Санкт-Петербург → другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

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