Санкт-Петербург
Профиль пользователя kitiejp

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О себе

люблю погулять особенно на окраине города
я была бы не против сходить на какие-нибудь тусовки, концерты ну и просто погулять побалдеть по району
из музыки люблю русское cmh gspd lida три дня дождя ну и все в таком духе
так же люблю ретро музыку 00х
мой любимый сериал школа валерии гай германики (и ранетки))))))
я оч ценю и люблю весёлых открытых людей лёгких на подъем

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

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Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу , порадоваться теплу )

маленькое фото пользователя Sweetiekitty_05
Санкт-Петербург → Другое

Идём гулять по Центральному району

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