Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kiryusha_volov
О себе
Люблю смотреть фильмы, особых предпочтений по жанрам не имею, раньше смотрел аниме:) люблю прогуляться по Питеру, попить кофе, сходить на какой-нибудь выставку (выбор мероприятия происходит почти случайно). Живу с 3мя прекрасными кошечками, недавно вновь начал проигрывать в компьютер)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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