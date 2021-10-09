Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kirill.W
О себе
Записался на сёрфинг, чтобы покорить штормовые волны этой жизни 🌊
Ищу с кем можно танцевать под дождём.
Больше всего ценю в людях личность, в отношениях доверие.
Стремящийся, креативный, самобытный.
Развиваю своё, развиваюсь сам, готов делиться, погружаться и меняться, жду того же в ответ.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Прогулки и интересное времяпровождение
Сходить в бар!!!
новые знакомства, компания
В поиске родственной души:3
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Ищу новых друзей
Ищу новых знакомых
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