Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kirill.W

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О себе

Записался на сёрфинг, чтобы покорить штормовые волны этой жизни 🌊
Ищу с кем можно танцевать под дождём.

Больше всего ценю в людях личность, в отношениях доверие.

Стремящийся, креативный, самобытный.

Развиваю своё, развиваюсь сам, готов делиться, погружаться и меняться, жду того же в ответ.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Мафия / покер

Участие в других событиях

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