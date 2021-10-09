Всем привет) я местная, знаю много интересных мест, но иногда туда не с кем сходить. Очень люблю путешествовать, читать книги(если ты тоже-будет супер!), ходить в красивые места. Вообще по натуре своей я гедонист, очень редко расстраиваюсь или переживаю из-за чего-то. Скорее за спокойный отдых/отдых на природе, чем тусовки. Отношений не ищу, есть молодой человек.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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