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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kilmulis

фото пользователя Kilmulis

О себе

Путешествия, книги, кино.
Люблю готовить и принимать гостей.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍷 Выпить в баре

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Буду рад любому общению! 😁 На данный момент… много свободного времени ⏰

маленькое фото пользователя Irina2909
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя ProstoMarina

Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Lepr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу споров и интересных дискуссий

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Hellcat_story

Иркутск → пообщаться

Давайте болтать , общаться, обсуждать всякое)

Откликнулось 13 участников

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Ищу партнёра для переписки (для начала), чтобы чатиться на протяжении дня

Откликнулось 8 участников

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Был ли у вас переезд в другой город?

Откликнулось 8 участников

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Найти интересных людей, с которыми совпадают интересы 🤪

Откликнулось 6 участников

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Санкт-Петербург → пообщаться

Игры на PS4 - литература - сериалы/кино - давайте обсудим 😊

Откликнулись 2 участника

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