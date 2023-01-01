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Санкт-Петербург
Путешествия, книги, кино.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kilmulis
О себе
Путешествия, книги, кино.
Люблю готовить и принимать гостей.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍷 Выпить в баре
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