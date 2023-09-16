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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kilitinka

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Dafka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя AlyaFire

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств

Откликнулось 6 участников

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