Санкт-Петербург
Профиль пользователя kesee

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О себе

Буду ну оооочень рада новым знакомствам, хочется гулять по интересным местам города и области, или просто потусить, или обсуждать разные темы выставки кино сериалы да хоть что
Сама интересуюсь дизайном, изучаю всякие проги, ну или пытаюсь их изучать

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

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Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

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