Буду ну оооочень рада новым знакомствам, хочется гулять по интересным местам города и области, или просто потусить, или обсуждать разные темы выставки кино сериалы да хоть что Сама интересуюсь дизайном, изучаю всякие проги, ну или пытаюсь их изучать

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.