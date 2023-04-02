Гоняю на сноуборде, флэт-фристайл. Худею на 40 кило (уже минус 30). Пишу сценарии для ДнД (пока один 😬)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Кто любит Дорамы про зомби?)

Екатеринбург → Другое Убить время за интересной болтовнёй

Набережные Челны → Другое Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

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