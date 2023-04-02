Санкт-Петербург
Профиль пользователя KERIL
О себе
Гоняю на сноуборде, флэт-фристайл. Худею на 40 кило (уже минус 30). Пишу сценарии для ДнД (пока один 😬)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Санкт-Петербург → Другое
Давайте делиться музыкой и интересными ютуб каналами)
Набережные Челны → Другое
Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?
Екатеринбург → Другое
Убить время за интересной болтовнёй
Москва → Другое
Кто любит Дорамы про зомби?)
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