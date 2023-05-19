Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kereeshka
О себе
Очень люблю готовить, особенно что то из мяса. Учусь на психолога, так что могу дать совет как и просто добрый человек но и как специалист. Как по мне, самые лучшие прогулки это идти куда глаза глядят и таким образом находить что то стоящее наилучших воспоминаний.
Из классических увлечений особо ничего нет , но зато занимаюсь выращиванием растений и переделкой одежды, изготовлением разных поделок и частей для косплеев ( а точнее закосов на разные праздники). Вообщем всего по немножку😅
Хотелось бы найти единомышленников или просто людей с которыми можно поговорить о об всем и хорошо прогуляться.
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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