Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kereeshka

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О себе

Очень люблю готовить, особенно что то из мяса. Учусь на психолога, так что могу дать совет как и просто добрый человек но и как специалист. Как по мне, самые лучшие прогулки это идти куда глаза глядят и таким образом находить что то стоящее наилучших воспоминаний.
Из классических увлечений особо ничего нет , но зато занимаюсь выращиванием растений и переделкой одежды, изготовлением разных поделок и частей для косплеев ( а точнее закосов на разные праздники). Вообщем всего по немножку😅
Хотелось бы найти единомышленников или просто людей с которыми можно поговорить о об всем и хорошо прогуляться.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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