Люблю читать книги, особенно нон-фикшн, гулять пешком и узнавать новое. Катаюсь на велике и сноуборде, немного играю в волейбол и баскетбол.

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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