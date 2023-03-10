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Санкт-Петербург
Профиль пользователя KeLLoT

фото пользователя KeLLoT

О себе

Люблю настольные игры (больше по евро), атмосферную музыку, фантастические фильмы и гулять.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро
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