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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя KeLLoT
О себе
Люблю настольные игры (больше по евро), атмосферную музыку, фантастические фильмы и гулять.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться
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