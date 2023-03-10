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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Keit
О себе
Работаю медработников,спокойная,хочу спокойных отношений ,где есть забота и уважение
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться
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