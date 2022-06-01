Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kefirka

фото пользователя Kefirka
фото #2 пользователя Kefirka
фото #3 пользователя Kefirka
фото #4 пользователя Kefirka

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Девушку для фото и видео

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Заголовок : пук 🌚🌝

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя hqdsv
Санкт-Петербург → Другое

Гоу в Питерскую беседу :)

маленькое фото пользователя Tyki
Санкт-Петербург → Другое

Поснимать фото и видео контент 😁

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