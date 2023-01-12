Санкт-Петербург
Профиль пользователя Kcuoha

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О себе

Бегаю, танцую, занимаюсь йогой.
Катаюсь на разных досках, везде уровень начинающий)

В вечном поиске партнера для сквоша и тенниса.

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы
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