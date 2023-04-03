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Санкт-Петербург
Профиль пользователя katysss

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О себе

Люблю танцы, увлекаюсь моделингом, работаю на удаленке в рекламной сфере, делаю свечи))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика

События пользователя

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Кто не спит, приглашаю пообщаться в чатике

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