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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя katysss
О себе
Люблю танцы, увлекаюсь моделингом, работаю на удаленке в рекламной сфере, делаю свечи))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового
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