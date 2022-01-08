Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katya007

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О себе

Люблю пешие прогулки, делать фото, посещать концерты (классика и рок), художественные галереи, походы, путешествия, поесть еще люблю)
Немного катаюсь на сноуборде.

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность 💨 Кальян 🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)

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