⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katy19

фото пользователя Katy19

О себе

Привет! Меня зовут Катя и я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и регулярно хожу в спортзал. Увлекаюсь выращиванием комнатных растений, как и положено людям за 30 без детей. Обожаю путешествия , особенно в Азию, могу поделиться своим опытом и рекомендациями. Я люблю вкусную еду, вино и крафтовое пиво. Я верю в науку и логику, поэтому теории заговора, астрология и т.д совсем не про меня.
Буду рада познакомиться с интересными людьми и делиться своими увлечениями!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Caterina
маленькое фото пользователя annakern1
маленькое фото пользователя Bur4ik
маленькое фото пользователя ms_ananasina
маленькое фото пользователя Ezza
маленькое фото пользователя Alino4kago
маленькое фото пользователя AnnaBr
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Alenalaz
маленькое фото пользователя Dafka
маленькое фото пользователя mdstasy
маленькое фото пользователя unltd3088
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Vallmig
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя Skittles
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя Trapper
маленькое фото пользователя CateCodis
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя kesee
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
маленькое фото пользователя Viona

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам