О себе

Привет! Меня зовут Катя и я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и регулярно хожу в спортзал. Увлекаюсь выращиванием комнатных растений, как и положено людям за 30 без детей. Обожаю путешествия , особенно в Азию, могу поделиться своим опытом и рекомендациями. Я люблю вкусную еду, вино и крафтовое пиво. Я верю в науку и логику, поэтому теории заговора, астрология и т.д совсем не про меня.

Буду рада познакомиться с интересными людьми и делиться своими увлечениями!