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Санкт-Петербург
Привет! Меня зовут Катя и я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и регулярно хожу в спортзал. Увлекаюсь выращиванием комнатных растений, как и положено людям за 30 без детей. Обожаю путешествия , особенно в Азию, могу поделиться своим опытом и рекомендациями. Я люблю вкусную еду, вино и крафтовое пиво. Я верю в науку и логику, поэтому теории заговора, астрология и т.д совсем не про меня.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katy19
О себе
Привет! Меня зовут Катя и я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и регулярно хожу в спортзал. Увлекаюсь выращиванием комнатных растений, как и положено людям за 30 без детей. Обожаю путешествия , особенно в Азию, могу поделиться своим опытом и рекомендациями. Я люблю вкусную еду, вино и крафтовое пиво. Я верю в науку и логику, поэтому теории заговора, астрология и т.д совсем не про меня.
Буду рада познакомиться с интересными людьми и делиться своими увлечениями!
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Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы
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🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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