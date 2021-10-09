Привет, меня зовут Катя, 32 года. Ищу компанию/мероприятия. Немного обо мне: Люблю рок музыку (больше иностранную, но иногда ностальгирую и по русскому року). Последний концерт иностранной группы, на котором я была - FFDP. Нравятся пешие прогулки по городу, также интересно пробовать какие-нибудь новые активности (например, недавно ходила на стрельбу из лука и арбалета, а в прошлом году училась кататься на сноуборде). Театры/музеи тоже в почёте. Раньше занималась танцами, сейчас периодически хожу на фитнес. Не против сходить в бар в компании знакомых 🍸 или устроить кулинарные посиделки с простыми настолками в гостях. В свободное время люблю смотреть фильмы/сериалы, правда зачастую выбор того, что посмотреть занимает больше времени, чем сам просмотр, поэтому всегда готова принять совет о стоящем произведении. Смотрю почти все жанры, особенно люблю триллеры, детективы, ужастики и фантастику, фильмы по комиксам. Аналогично в отношении книг)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

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