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Санкт-Петербург
✒️Я меломан. Особенно люблю классическую музыку(опера;балет). Люблю ходить на выставки и в музеи. Люблю кино 🎥 Увлекаюсь активным спортом. Читаю книги. Постоянно учусь.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katrin_Ros
О себе
✒️Я меломан. Особенно люблю классическую музыку(опера;балет). Люблю ходить на выставки и в музеи. Люблю кино 🎥 Увлекаюсь активным спортом. Читаю книги. Постоянно учусь.
Веселая и жизнерадостная.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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