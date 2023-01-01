Санкт-Петербург

Профиль пользователя Katrin_Ros

О себе ✒️Я меломан. Особенно люблю классическую музыку(опера;балет). Люблю ходить на выставки и в музеи. Люблю кино 🎥 Увлекаюсь активным спортом. Читаю книги. Постоянно учусь.

Веселая и жизнерадостная.

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