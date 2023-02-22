Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katiq

фото пользователя Katiq

О себе

О себе)
Есть маленькая собачка, занимаюсь фитнесом, но не Зож
График на работе плавающий, не всегда есть возможность видеться.
Хотелось бы найти друзей с кем в другой город на день скататься, на шашлыки, вечером по пить вина на набережной или дома по сидеть песни по петь 💫

Профиль обновлён 3 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию, желательно Невский район

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя WsmSgr
Санкт-Петербург → Другое

Просто погулять

маленькое фото пользователя alex777
Санкт-Петербург → Другое

провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

маленькое фото пользователя Ka19
Санкт-Петербург → Другое

Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

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