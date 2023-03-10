О себе

Люблю гулять с кофейком и слушать подкасты. Когда тепло - устраивать пикники в парке с книжкой. Обожаю фильмы ужасов и всякие мистические сериалы. Устраиваю себе кинопросмотры со вкусняшками и бокалом мартини😁🍸

Ценю домашний уют, нравятся теплые дружеские посиделки.

В СПб переехала в прошлом году. Здесь есть две подружки, но встречаться получается очень редко. Работаю удаленно, живём вдвоем с кошкой, так что буду очень рада найти подружек поблизости (Невский район и Кудрово) для совместных прогулок, походов в кафе, кино.