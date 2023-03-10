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Санкт-Петербург
Люблю гулять с кофейком и слушать подкасты. Когда тепло - устраивать пикники в парке с книжкой. Обожаю фильмы ужасов и всякие мистические сериалы. Устраиваю себе кинопросмотры со вкусняшками и бокалом мартини😁🍸
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katheryn
О себе
Люблю гулять с кофейком и слушать подкасты. Когда тепло - устраивать пикники в парке с книжкой. Обожаю фильмы ужасов и всякие мистические сериалы. Устраиваю себе кинопросмотры со вкусняшками и бокалом мартини😁🍸
Ценю домашний уют, нравятся теплые дружеские посиделки.
В СПб переехала в прошлом году. Здесь есть две подружки, но встречаться получается очень редко. Работаю удаленно, живём вдвоем с кошкой, так что буду очень рада найти подружек поблизости (Невский район и Кудрово) для совместных прогулок, походов в кафе, кино.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика
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