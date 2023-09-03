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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя KateTe
О себе
Я люблю театр, кино, сериалы Нетфликс ,HBO. Дома сидеть не люблю, но иногда это тоже в тему. Люблю гулять по городу и наслаждаться видами и атмосферой.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
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