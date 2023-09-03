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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katerinka88

фото пользователя Katerinka88

О себе

Увлекаюсь психологией, много работаю, люблю все новое

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти в клуб, потанцевать

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Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти родственную душу❤️

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

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Хочу найти подругу

Откликнулось 13 участников

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