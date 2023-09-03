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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katerinka88
О себе
Увлекаюсь психологией, много работаю, люблю все новое
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
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