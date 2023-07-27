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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katerina88
О себе
Пол года как переехала в это прекрасный город к своему парню. Подруг в СПб нет, работаю на телевидение, недавно получила диплом юриста. Люблю театр, кино, всякие посиделочки в уютных кафе, фотосессии, у меня две собаки. Живу ст. метро Горьковская
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться
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