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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katerina88

фото пользователя Katerina88

О себе

Пол года как переехала в это прекрасный город к своему парню. Подруг в СПб нет, работаю на телевидение, недавно получила диплом юриста. Люблю театр, кино, всякие посиделочки в уютных кафе, фотосессии, у меня две собаки. Живу ст. метро Горьковская

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочется сходить в кино или музей, съездить в просто прогуляться, пофоткаться

маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Artur_yar
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Dariya.M

Санкт-Петербург → путешествия

Поездка в г. Крандштат 🏰

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Lina_Lili

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, попить кофе, пообщаться, посмеяться. ☺️

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Sava.xx

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на прогулку, по фотографироваться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Earlybird

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе ☕

Откликнулись 2 участника

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