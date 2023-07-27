О себе

Пол года как переехала в это прекрасный город к своему парню. Подруг в СПб нет, работаю на телевидение, недавно получила диплом юриста. Люблю театр, кино, всякие посиделочки в уютных кафе, фотосессии, у меня две собаки. Живу ст. метро Горьковская