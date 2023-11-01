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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katerina.04

фото пользователя Katerina.04

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию из 3-5 девушек и парней

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя AnastasiaPro

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя malinna_pnff

Санкт-Петербург → собрать компанию

собрать компанию подружек

Откликнулся 21 участник

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу )

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Dr.SM

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Питер, буду рада новым знакомствам

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Aspergilla13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Lina_Lili

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, попить кофе, пообщаться, посмеяться. ☺️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Santi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть шакшуку / найти друзьяшек

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя lerona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходим в парк, покормим белочек, выпьем глинтвейн?)

Откликнулось 5 участников

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