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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Katerina.04
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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