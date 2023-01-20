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Санкт-Петербург
Профиль пользователя kate_supernova

фото пользователя kate_supernova

О себе

Люблю современную классику, индимузыку.
Смотрю фильмы, изучаю театр, иногда добираюсь до музеев.
Пою, играю немного на гитаре, в будущем хочу на фортепиано научиться.
Люблю пешие прогулки по городу, заглянуть в кофейню и в книжный. Интересно устраивать мини-путешествия(а большие пока и не пробовала) за город.
В основном люблю гулять и общаться вживую, спокойно и весело проводить время, но раз в год и палка стреляет, поэтому в клуб сходила бы разок.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natasha23

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу компанию для похода в театр/на выставку в выходные дни 💫

Откликнулось 11 участников

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