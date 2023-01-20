О себе

Люблю современную классику, индимузыку.

Смотрю фильмы, изучаю театр, иногда добираюсь до музеев.

Пою, играю немного на гитаре, в будущем хочу на фортепиано научиться.

Люблю пешие прогулки по городу, заглянуть в кофейню и в книжный. Интересно устраивать мини-путешествия(а большие пока и не пробовала) за город.

В основном люблю гулять и общаться вживую, спокойно и весело проводить время, но раз в год и палка стреляет, поэтому в клуб сходила бы разок.