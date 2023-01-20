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Санкт-Петербург
Люблю современную классику, индимузыку.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя kate_supernova
О себе
Люблю современную классику, индимузыку.
Смотрю фильмы, изучаю театр, иногда добираюсь до музеев.
Пою, играю немного на гитаре, в будущем хочу на фортепиано научиться.
Люблю пешие прогулки по городу, заглянуть в кофейню и в книжный. Интересно устраивать мини-путешествия(а большие пока и не пробовала) за город.
В основном люблю гулять и общаться вживую, спокойно и весело проводить время, но раз в год и палка стреляет, поэтому в клуб сходила бы разок.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
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