Санкт-Петербург
Профиль пользователя KarlBenz

фото пользователя KarlBenz

О себе

Дмитрий, 25. Суровый юрист, верю только в Фемиду и себя
t.me/KarlBenz777

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

По барам, петь и пить :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Совместный отдых и знакомства

маленькое фото пользователя Jenni
Санкт-Петербург → Другое

Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

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