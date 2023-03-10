Работаю как волк, но для тебя всегда найду выходной 🤙. Поболтать, поиграть в настолки- вот что я люблю. МОЖЕТ ТЫ ХОЧЕШЬ ЧАЙ? Я обожаю его 😉можем поехать в лес по делам 🪦могу поиграть в майнкрафт и добавить тебя в хомскейпс, сходить в театр или попить пива за просмотром острых козырьков?- не вопрос! Пересмотреть сверхъестественное или человека паука? Посмотреть н2о или феи 🧚🏼‍♀️? Я за! Могу кидать тебе видосы в тик токе с котиками и собачками, или просто смешные моменты, ну или сортирный юмор)0)) Так же о себе: мне 19, не зож, могу покурить кальян и выпить чего-то в хорошей компании, на постоянной основе я таким не занимаюсь)

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

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